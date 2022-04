Er woedt vrijdagochtend brand in een brandstofdepot in de Russische stad Belgorod, op zo’n veertig kilometer van de grens met Oekraïne. Volgens de gouverneur van de Russische regio is het brandstofdepot aangevallen door militaire helikopters van het Oekraïense leger. Bewijzen daarvoor gaf de bestuurder niet.