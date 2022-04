Raad: langer subsidie kunst om intussen beter aanbod te bedenken

De huidige vierjaarlijkse periode waarover kunst- en cultuurinstellingen rechtstreeks subsidie van het Rijk krijgen, die tot en met 2024 duurt, zou minstens tot en met 2026 moeten lopen. Er moet namelijk voorlopig geen energie worden gestoken in subsidieaanvragen van instellingen, maar in het uitdenken van verbeteringen van het aanbod. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een zogenoemde verkenning die vrijdag wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Cultuur. Zij komt nog voor de zomer met een nieuw plan voor de sector.