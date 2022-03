De uitvoering van het Nederlandse sanctiebeleid tegen Rusland is niet op orde en dat is beschamend. Dat zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers donderdagavond in televisieprogramma Op1. De fractievoorzitter stelt dat andere landen momenteel voortvarender zijn met hun strafmaatregelen tegen Moskou en dat Nederland moet aanhaken.