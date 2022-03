De nucleaire VN-waakhond IAEA meldde donderdag voorbereidingen te treffen om een missie naar de kerncentrale in Tsjernobyl te sturen, nu de Russische troepen die het complex controleerden zich volgens Oekraïne hebben teruggetrokken. Het internationale atoomgenootschap wil onder meer controleren of het nucleaire afval van de in 1986 ontplofte centrale nog veilig is opgeslagen.