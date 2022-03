De Belastingdienst kan op verzoek gegevens delen van Russen die op de sanctielijsten staan. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Kamer, die had verzocht dit mogelijk te maken. Er mag een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht in de belastingwetgeving en autoriteiten die toezicht houden op de sanctiewet kunnen informatie opeisen.