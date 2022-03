Oekraïense vluchtelingen moeten in Nederland straks toch een asielaanvraag doen om in aanmerking te komen voor opvang en ondersteuning. Daar is voor gekozen om praktische redenen, zegt staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg. Het gaat niet om een normale asielprocedure, maar om een uitgeklede versie. Ze houden dan gewoon recht op het geld en de ondersteuning die de vluchtelingen eerder al is toegezegd, zegt Van der Burg.