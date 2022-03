In het noorden en oosten van het land heeft het sinds donderdagmiddag al flink gesneeuwd. In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland kleuren de straten wit, meldt Weer.nl. De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen op de Veluwe. Nabij Rheden ligt lokaal meer dan 10 centimeter.