Omtzigt: hulp aan ouders uithuisgeplaatste kinderen onvoldoende

De hulp dat het ondersteuningsteam vanaf 4 april gaat bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire van wie kinderen op last van de rechter uit huis zijn geplaatst, is volstrekt onvoldoende. Dat vindt Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij mist concrete voorstellen tot hereniging van ouders en kinderen die nog steeds gedwongen gescheiden leven. „Het is stuitend dat een regering die over dit schandaal gevallen is, dit niet fatsoenlijk oppakt.”