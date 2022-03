Rusland blokkeert verlenging OVSE-missie in Oekraïne

De waarnemingsmissie in Oekraïne van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) komt ten einde. Rusland blokkeerde de jaarlijkse verlenging tot spijt van Oekraïne en de OVSE, die haar ongeveer vijfhonderd waarnemers in Oekraïne na de Russische invasie uit veiligheidsoverwegingen had teruggehaald. „Zeer betreurenswaardig, onverantwoord en ongerechtvaardigd”, aldus de Amerikaanse OVSE-ambassadeur Michael Carpenter, die de Russische blokkade wel had zien aankomen.