Weinig beweging op Wall Street na sterke daling olieprijzen

De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag weinig beweging zien. Beleggers namen weinig risico op de laatste dag van de woelige beursmaand maart. De plannen van de Amerikaanse centrale bank om de rente dit jaar stevig te verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken en de zorgen over de oorlog in Oekraïne hielden de markten in de greep. De olieprijzen gingen wel flink omlaag na berichten dat de Amerikaanse regering opnieuw de oliereserves wil inzetten om de hoge benzineprijzen te drukken.