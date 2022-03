Op een industrieterrein in Herkenbosch (Limburg) heeft de FIOD een zeer grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Daar vonden de speurders zo’n 150.000 kilo tabak, waarmee vermoedelijk voor 36 miljoen euro aan accijnzen werd ontdoken. „Zoveel hebben we nog nooit in beslag genomen”, zei een woordvoerster donderdag.