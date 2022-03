Voedsel voor ramadan en Suikerfeest duurder door oorlog Oekraïne

Voor de wereldwijde moslimgemeenschap begint dit weekend de ramadan. In veel islamitische landen zorgen de sterk gestegen voedselprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne voor problemen bij de bevolking. Ook de islamitische gemeenschap in Nederland ontkomt niet aan die hogere prijzen voor bijvoorbeeld zonnebloemolie, bloem en honing, met zelfs lege schappen in winkels. Voor veel moslimgezinnen kan de ramadan met de maaltijden voor zonsopkomst en na zonsondergang en de viering van het Suikerfeest aan het einde van de vastenmaand dan ook wat soberder zijn dan voorheen.