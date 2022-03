Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de tweede dag op rij gedaald. Volgens de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu in totaal nog 1914 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 65 minder dan woensdag, toen de bezetting afnam met 77.