Rijkswaterstaat heeft donderdag tot dusver bijna 1100 kilo zout op de wegen gestrooid. Dat is volgens een woordvoerder nog erg weinig, maar de komende uren kan de hoeveelheid nog oplopen. Als de voorspelde sneeuwbuien vanaf donderdagmiddag voor meer gladheid zorgen „zijn we er klaar voor om als het nodig is, de weg op te gaan”.