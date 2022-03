Roman: Overleven in fascistisch Italië

Het is 1943. Terwijl de keien van de piazza in het zonlicht blinken en de inwoners van Mezzo Ciel hard werken voor hun onderhoud, woedt ook in dit kleine Italiaanse dorp de haat tegen de nazi’s. Wanneer Nina als echtgenote van Nico haar intrek neemt op een boerderij in Mezzo Ciel, verandert haar leven drastisch. Ze moet niet alleen keihard werken, maar ook haar verdriet en de onzekerheid over haar ouders een plek geven. Nico wordt opgepakt, waardoor ook Nina uiteindelijk in een werkkamp terechtkomt. Haar Joodse afkomst is verraden en haar toekomst onzeker. Zal ze de oorlog overleven?