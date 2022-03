De oproep in de Tweede Kamer van de Oekraïense president Volodimir Zelenski om te helpen bij de wederopbouw van zijn land valt in goede aarde bij regeringspartijen CDA en ChristenUnie. „Een prachtig mooi idee”, noemt CDA-Kamerlid Agnes Mulder de aansporing om een stad in Oekraïne te kiezen om te herbouwen.