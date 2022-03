Slachtofferhulp Nederland heeft woensdagavond contact gehad met een tiental jonge gezinnen na de fatale schietpartij in een filiaal van de McDonald’s in Zwolle, zo laat een woordvoerder weten na berichtgeving van NU.nl. Daarnaast zijn er nog gegevens van zo’n veertig anderen met wie contact opgenomen zal gaan worden voor nazorg. „Het is nogal wat, als je zoiets meekrijgt”, aldus een woordvoerder.