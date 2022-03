Aziatische beurzen dalen na krimp Chinese industrie

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten donderdag overwegend verliezen zien. Beleggers verwerkten op de laatste dag van het eerste kwartaal een krimp van de Chinese industrie, die kampt met de lockdowns in delen van het land. Het is de eerste krimp in vijf maanden. De olieprijzen gingen omlaag na berichten dat de Verenigde Staten overwegen om ongeveer zes maanden lang 1 miljoen vaten olie per dag vrij te geven uit de strategische reserves van het land.