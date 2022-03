Leefgeld stopt als Oekraïense vluchteling een baan vindt

Oekraïense vluchtelingen in Nederland hebben recht op leefgeld, maar ze verliezen dat recht wanneer ze een baan vinden. Dat heeft het kabinet besloten. In overleg met de gemeenten, die het leefgeld moeten uitkeren, zijn de bedragen aangepast. Het bedrag dat vluchtelingen bij gastgezinnen krijgen in het nieuwe voorstel is lager, maar omdat het kabinet een ander systeem handhaaft, kan het voordelig uitvallen voor grote gezinnen of groepen die bij één gezin worden ondergebracht.