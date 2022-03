Kadirov: Rusland doet geen concessies in Oekraïne

Rusland zal geen concessies doen in de oorlog met Oekraïne, zei de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov woensdag. De bondgenoot van Moskou vindt dat de Russische onderhandelaar Vladimir Medinski, die met de Oekraïners onderhandelingen voert, ten onrechte heeft gesuggereerd dat dat wel het geval is. In een videoboodschap op Telegram zegt Kadirov dat de Russische president Vladimir Poetin niet zomaar stopt met wat hij in Oekraïne begonnen is.