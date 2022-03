Hoge inflatie kan aansluiting windparken op zee duurder maken

De schaarste aan materialen en flink opgelopen inflatie van de laatste tijd kunnen de aanleg van nieuwe aansluitingen voor windparken op zee duurder maken. Daarop wijst TenneT-directeur Marco Kuijpers, die gaat over de grote offshoreprojecten van de hoogspanningsnetbeheerder. In de nasleep van de coronacrisis en als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn materialen en grondstoffen fors in prijs omhoog gegaan. Als de situatie zo blijft kunnen de kosten van nog aan te besteden transformatorplatformen zomaar hoger uitpakken.