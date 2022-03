Ook in Amsterdam kunnen vluchtelingen uit Oekraïne alvast leefgeld krijgen. Het gaat om 60 euro per persoon per week. De gemeente wacht niet op de definitieve regeling van het kabinet, die naar verwachting over drie weken klaar is. Eerder meldden andere gemeenten ook al leefgeld te gaan verstrekken, zoals Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Apeldoorn en Hoorn.