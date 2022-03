Vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenfondsen spreken van een „belangrijke mijlpaal”, nu de pensioenwet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hiermee komt de het nieuwe stelsel, waar in 2019 voor het eerst een akkoord over kwam, weer wat dichterbij. Belangrijkste verandering is dat het pensioen een stuk flexibeler is in het nieuwe stelsel.