De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht omlaaggegaan. Het optimisme over een mogelijke de-escalatie van de strijd in Oekraïne sloeg om in twijfel nadat Moskou de hoopvolle verwachtingen over de onderhandelingen de grond in boorde. Een woordvoerder van het Kremlin verklaarde geen doorbraak te zien in de gesprekken met Oekraïne.