Een deel van de pensioenfondsen krijgt als het aan het kabinet ligt de ruimte om per 1 juli de uitkeringen te verhogen, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Voorwaarde is wel dat zij voor iedere euro aan toekomstige pensioenverplichtingen, minstens 1,05 euro in kas hebben. Nu ligt die grens op 1,10 euro.