LTO Nederland: bijna niemand is voor vleestaks

Consumenten en producenten zijn tegen een vleestaks en verder is de overheid niet uitgerust om een vleesbelasting in te kunnen voeren, onder meer vanwege de „problematische” ICT-systemen van de Belastingdienst. Dat zegt LTO Nederland in een reactie op de plannen van minister Henk Slagthouwer, die een heffing op vlees wil onderzoeken. „Goed en gezond eten is van groot belang voor welzijn, gezondheid en geluk. Een nieuw onderzoek gefocust op een belasting op vlees draagt daar niet aan bij en is een onjuist signaal naar de samenleving”, aldus de land- en tuinbouworganisatie.