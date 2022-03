Waterschap vraagt fruittelers zuinig te zijn met besproeien

Waterschap Rivierenland roept fruittelers op om zuinig en verstandig om te gaan met het beregenen van fruitbloesem. De fruitbomen staan door de droge, zonnige en zachte maand maart al in bloei. Nu er de komende dagen nachtvorst wordt verwacht zullen veel fruittelers de bloesem gaan beregenen om vorstschade te voorkomen. Dat vraagt veel water, terwijl de waterstand in de rivieren erg laag is voor de tijd van het jaar, aldus het schap.