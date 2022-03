In de rechtbank in Den Haag zijn woensdagmiddag enkele tientallen belangstellenden bijeengekomen voor de zaak van Willem Engel. Bij binnenkomst van de voorman van Viruswaarheid in de rechtszaal klonk een daverend applaus en werd er gefloten. „Het lijkt wel of we bij een voorstelling zijn meneer Engel”, opende de politierechter de zitting.