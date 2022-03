Openbaar Ministerie: vaker vervolging om opruiing en belediging

Het Openbaar Ministerie heeft de laatste paar jaar vaker vervolging ingesteld vanwege belediging, opruiing, bedreiging en geweld tegen mensen met een publieke taak. Dat blijkt woensdag uit de eerste cijfers van het OM over 2021. Dat jaar kenmerkte zich volgens het OM „door meer maatschappelijke onrust en een dalend vertrouwen in het overheidsoptreden”. Opvallend is ook de stijging van het aantal nieuwe strafzaken tegen jongeren wegens (poging tot) doodslag of moord.