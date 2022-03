De Oekraïense hoofdstad Kiev is in de nacht van dinsdag op woensdag niet beschoten, maar aan de rand van de stad wordt volgens locoburgemeester Mikola Povoroznik nog wel gevochten. Het was volgens hem daarom een relatief rustige nacht. Dinsdag kondigde Rusland aan het offensief in het noorden van Oekraïne op een laag pitje te zetten.