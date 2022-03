Een derde van de Nederlanders tussen 18 en 35 jaar oud heeft geen idee of in het bedrijf waar ze werken sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat meldt SNS op basis van onderzoek onder ruim duizend jongvolwassenen. Volgens de bank is openheid over salarissen een voor de hand liggende oplossing. Zo weet een kwart van de vrouwen niet of ze evenveel verdienen als hun mannelijke collega’s met dezelfde functie.