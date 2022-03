De meeste aandelenbeurzen in Azië zijn woensdag gestegen. Positieve berichten over vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne hielpen het sentiment, zoals dat eerder ook zo was in Europa en op Wall Street. De Nikkei in Japan was een uitzondering en daalde na teleurstellende cijfers over winkelverkopen. De Bank of Japan kondigde verder aan zijn opkoopprogramma iets uit te breiden.