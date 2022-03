Winst op Wall Street na onderhandelingen over oorlog in Oekraïne

Optimisme over de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne heeft dinsdag ook op de aandelenmarkten in New York het sentiment bepaald. Net als op de Europese beurzen gingen de graadmeters op Wall Street duidelijk omhoog. Amerikaanse beleggers reageerden verder onder meer op nieuwe cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Dat is deze maand onverwacht wat opgeveerd omdat de sterke banengroei in de Verenigde Staten de zorgen over de inflatie wat deed wegebben.