IATA: resultaten luchtvaart verder onder druk door dure brandstof

De resultaten van luchtvaartmaatschappijen kunnen de komende tijd verder onder druk komen te staan omdat het doorberekenen van hogere brandstofkosten niet altijd even makkelijk is. Daarvoor waarschuwt de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA. Sinds de coronapandemie waren de winstmarges nog niet hersteld en de oorlog in Oekraïne, die onder meer zorgt voor hogere brandstofprijzen, is een volgende klap die luchtvaartmaatschappijen te verduren krijgen.