ProRail weet niet of al het spooronderhoud en andere projecten zoals gepland kunnen doorgaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het wordt namelijk steeds onduidelijker of materialen zoals treinrails en dwarsliggers wel tijdig geleverd kunnen worden en wat ze zullen kosten, laat topman John Voppen weten. De afgelopen tijd is al de levering van in totaal 60 kilometer aan treinrails vertraagd.