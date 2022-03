Naar schatting achttien miljoen mensen in Oekraïne hebben volgens het Rode Kruis humanitaire hulp nodig. Dat heeft voorzitter Francesco Rocca van het internationale Rode Kruis dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Genève. „Niemand in Oekraïne wordt gespaard in het conflict.” Voor de Russische aanval op 24 februari telde het land ruim 44 miljoen inwoners.