De advocaten van een van de hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo zijn opnieuw hard in aanvaring gekomen met de rechtbank. De advocaten van Mohamed R. vinden dat zij in hun verdediging „zwaar worden belemmerd”, onder meer door beperkingen in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught. Om die reden willen ze niet meer naar de rechtbank komen voor het vervolg van het proces.