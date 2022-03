De nauwere banden van Israël met Arabische landen schrikken Iran af, zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid na een bijeenkomst in Israël met zijn ambtgenoten uit Egypte, Marokko, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Die laatste drie landen normaliseerden hun relatie met Israël in 2020 en Egypte erkende Israël in 1979.