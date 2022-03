Al 27 jaar recreëren op De Klimberg

27 jaar geleden kwam de familie Jacobs uit de drukke randstad voor het eerst naar het Overijsselse Vechtdal, op camping en chaletpark De Klimberg. Hoewel Gerda Jacobs (60) kamperen met een gezin van zes kinderen destijds niet helemaal zag zitten, is ze maar wat blij dat ze toen toch zijn gegaan. “Familie vroeg of kamperen niet wat voor ons was. We kochten een tweedehands tourcaravan en zijn naar Hardenberg gegaan. Dat is ons uitstekend bevallen.” Sindsdien ging de familie Jacobs elk jaar naar De Klimberg. Nu de kinderen uitgevlogen zijn, komen Gerda en haar man Leendert (69) nog steeds regelmatig op het vakantiepark.