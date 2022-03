De waarde van de bitcoin is flink gestegen en kruipt nog verder omhoog. De belangrijkste digitale munt was maandagochtend rond 07.30 uur Nederlandse tijd meer dan 47.000 dollar (bijna 43.000 euro) waard. Daarmee is een bitcoin bijna even waardevol als aan het begin van het jaar. Het is niet duidelijk wat de directe aanleiding is voor de forse stijging.