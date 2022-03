De burgemeester van de Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv heeft zijn nood geklaagd over de enorme verwoesting die de Russische invasietroepen hebben aangericht. „De stad ligt volledig in puin”, zei Vladislav Atrosjenko zaterdag. In de voorbije weken zijn in Tsjernihiv, dat niet ver van de grens met Belarus en Rusland ligt, meer dan 200 burgers om het leven gekomen door het oorlogsgeweld.