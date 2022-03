Pro-Russische Z strafbaar in Beieren

Wie in Beieren het pro-Russische Z-symbool toont, kan rekenen op strafrechtelijke vervolging. Minister van Justitie van de Zuid-Duitse deelstaat Georg Eisenreich zei vrijdag dat het strafrecht vervolging toestaat van mensen die bepaalde misdrijven verdedigen, waaronder geweldsmisdrijven. De oorlog die Rusland in Oekraïne voert, druist in tegen het internationaal recht en is misdadig, aldus de minister. Het Openbaar Ministerie treedt daarom op tegen iedereen die ideologisch steun betuigt aan die oorlog.