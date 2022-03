Waterschappen bezorgd over droogte na vier weken zonder regen

Verschillende waterschappen maken zich zorgen over dalende grondwaterstanden en droogte, nu het in delen van Nederland al vier weken helemaal niet heeft geregend. Vooral in Brabant, waar veel gebieden helemaal afhankelijk zijn van regen, worden maatregelen genomen. Waterschap Aa en Maas noemt het uitblijven van regen in maart „heel uitzonderlijk” en zegt dat het nooit eerder in maart zo droog is geweest, tenzij het voor 1 april nog flink gaat regenen.