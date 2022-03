De Verenigde Naties onderzoeken informatie over mogelijke massagraven in de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol. Volgens Matilda Bogner, hoofd van het VN-team dat mensenrechten monitort, is er steeds meer bewijs dat zich in de stad meerdere massagraven bevinden, waaronder een waarin zo’n tweehonderd lichamen begraven zouden zijn.