Een seniorencomplex aan de Henk van Tienhovenstraat in Nijmegen is vrijdagmorgen ontruimd omdat er in een woning op de derde verdieping brand uitbrak. Een baby is ter controle naar het ziekenhuis gebracht omdat het kind rook had ingeademd, aldus de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De brand was vrij snel geblust en na een uurtje was de rook ook weggetrokken.