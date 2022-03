Geen eenheidsworst van tichelstenen

Onlangs hoorde ik in een kerkdienst in het Duitse Harzgebergte preken over de torenbouw van Babel. De fraaie kloosterkapel van Walkenried bood een mooie meditatieve omgeving. Ooit was dit noordelijkste berggebied van Duitsland bekend om mijnbouw en hekserij. De communistische machthebbers gebruikten het voor vakantie, om te skiën op de Brocken, de hoogste berg van de Harz. Die schraalheid is voorbij. De Harz is nu een natuur- en wandelgebied met een grote plantenrijkdom en een grote verscheidenheid aan cultuur, met prachtige historische stadjes.