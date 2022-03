De Ghanese president Nana Akufo-Addo en zijn ministers nemen genoegen met 30 procent minder salaris als onderdeel van ingrijpende bezuinigingen die een dreigende schuldencrisis in het Afrikaanse land moeten voorkomen. Door flink te snijden in de overheidsuitgaven hoopt de regering van Ghana ook de inflatie te beteugelen die de laatste tijd wereldwijd hard is opgelopen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne.