Onduidelijk wanneer Oekraïners naar gastgezinnen Takecarebnb gaan

Het is nog onduidelijk wanneer de eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen bij de gastgezinnen die klaar staan via de organisatie Takecarebnb, laat het Rode Kruis weten. De organisatie spreekt namens het consortium van hulpverleners dat de opvang van Oekraïners bij gastgezinnen regelt. De partijen die daarover meebeslissen zijn nog steeds met elkaar in overleg over hoe het verblijf bij Nederlanders thuis precies georganiseerd moet worden.