“Deze tent is mijn veilige villa.” Bijna trots laat Faya haar tijdelijke onderkomen zien. Inmiddels woont ze al maanden met haar hele familie in vluchtelingenkamp Bardarash in Irak, vlakbij de Syrische grens. Elf jaar na het begin van de crisis Syrië werd ook voor hen de situatie daar onhoudbaar.