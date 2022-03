Amnesty International is niet blij met een afbeelding in de vormgeving en met het logo van de mensenrechtenorganisatie, waarop wordt geschreven dat tegenstander van coronamaatregelen Willem Engel een politieke gevangene is. Ook wordt op de digitale poster opgeroepen om hem een kaartje te sturen. „Het zet mensen op het verkeerde been”, meldt een woordvoerder, die duidelijk maakt dat Amnesty niet achter de actie zit.